Concerti, il biglietto si fa con l’app. Le nuove tendenze del ‘Ticketing’

La lunghissima (e sudatissima) attesa per il concerto che non vuoi proprio perderti è finita. Da oggi puoi comprare il tuo biglietto. Corri sul sito. Cerchi l’evento. Ci siamo. Tre, due, uno. Il concerto è già sold out! E riparte l’attesa. Allora ci siamo chiesti: ma se non conoscessimo tutte le nuove piattaforme online dove acquistare i biglietti? Ecco le ultime tendenze nel mondo del cosiddetto “Ticketing”.

Le ultime tendenze

Dice Una novità nell’ambito dei biglietti online per gli eventi, Dice è dedicata esclusivamente ad eventi e concerti. Nata nel Regno Unito, è approdata in Italia da pochi anni ma la sua popolarità ha avuto un’impennata. Si tratta di una piattaforma mobile only – da qui il target principalmente giovane degli utilizzatori -: per utilizzarla è necessario scaricare l’app. Ma la vera peculiarità di Dice sta nell’emettere un QR code dopo l’acquisto del biglietto che si attiva solamente due ore prima dell’inizio dell’evento. Un modo per evitare il problema del “secondary ticketing”. Spotify Ebbene sì, se apri Spotify nel feed “eventi dal vivo”, puoi trovare e acquistare i biglietti per i concerti e gli eventi più vicini a te, personalizzati in base alle tue abitudini di ascolto. “Spotify ticket” vende i biglietti agli utenti e prende una commissione sul prezzo di ciascuno di questi. Inoltre anche questo strumento ha una policy pronta a fronteggiare il bagarinaggio, per questo i biglietti acquistati all’interno della piattaforma non possono essere ceduti o rivenduti a terzi. Tik Tok Usi Tik Tok? Allora dovresti sapere che la piattaforma social ha esteso la sua collaborazione con Ticketmaster al di fuori degli Stati Uniti, consentendo agli utenti di più di 20 Paesi - Italia inclusa - di effettuare l'acquisto in modo semplice e rapido direttamente in app. In sintesi, si tratta di una funzione che permette da un lato agli utenti del social di conoscere le date delle esibizioni dal vivo dei loro musicisti preferiti e di comprare i biglietti, dall'altro agli artisti stessi di promuovere le loro attività in modo più facile e diretto FanSALE – Ticketone TicketOne ha realizzato uno spazio dove vendere e acquistare biglietti per concerti, spettacoli e altro da privati. In pratica FunSALE funziona così: se non puoi più partecipare a un evento puoi offrire il tuo biglietto ad altri utenti del web intenzionati ad assistere allo show a cui si sta rinunciando accedendo, ad uno spazio virtuale dedicato a questi scambi: FanSALE. Allo stesso modo, chi desidera acquistare i biglietti di spettacoli, concerti, mostre, musical che, però, sono già sold out e impossibili da trovare nelle biglietterie, può cercarli fra privati su FanSALE, senza sovrapprezzo.

I grandi classici

Ticketone Tutti almeno una volta hanno utilizzato Ticketone, la nota piattaforma resta la più utilizzata in Italia per la biglietteria, marketing, informazione e commercio elettronico di eventi di musica, spettacolo, sport e cultura. Vivaticket Fra le aziende italiane che offrono questi servizi c’è ovviamente anche Vivaticket. Fondata nel 1999, Vivaticket ha sede a Bologna, ma ha esteso la propria presenza in diversi paesi nel corso degli anni. Ticketmaster Ticketmaster è parte di Live Nation Entertainment, operativa in Italia da novembre 2017.

Altre piattaforme

Live Nation Piattaforma composta da quattro società leader di mercato: Ticketmaster.com, Live Nation Concerts, Front Line Management Group e Live Nation Network. Mailticket Mailticket è il circuito di prevendita on-line di PGMR Italia srl, che opera nel settore già dal 2000. Qui trovi dal piccolo club alla grande discoteca, dal teatro al museo, alla grande fiera internazionale, dallo stadio di calcio di serie D al più importante casinò d’Italia. TicketSwap Piattaforma che si propone come scelta “sicura ed equa” dove è possibile acquistare e vendere biglietti per i concerti, festival, eventi sportivi, performance teatrali e gite.