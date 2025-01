La compagnia aerea più puntuale al mondo? È messicana

Roma, 3 gennaio 2025 – Con un impressionante 86,70% di voli puntuali, la compagnia messicana Aeroméxico si piazza al primo posto nella classifica mondiale delle compagnie aeree più puntuali nel 2024. Seguita da Saudia , la compagnia di bandiera dell'Arabia Saudita ( 86,35% ) e Delta Air Lines , che con un tasso di puntualità dell'83,46 % è posizionata terza. In Europa, invece, Iberia si distingue come la compagnia aerea più puntuale. I dati provengono dall'analisi di Cirium, leader nelle statistiche sul traffico aereo. E ITA Airways? La compagnia italiana non figura in nessuna lista.

I dati in Europa e nel mondo

A livello regionale, il primato per l' America Latina va a Copa Airlines, che celebra la sua decima vittoria consecutiva. Nel Nord America, Delta Air Lines si conferma leader indiscussa.

Per l'Europa , Iberia Express spicca in vetta con l'84,69% di puntualità, oltre ad essere incoronata regina globale delle compagnie low cost battendo le brasiliane Gol (84,09%) e Azul (82,42%). Al secondo posto c’è la casa madre Iberia. Al terzo posto Scandinavian Airlines (SAS) con l'81,40%. Poi Vueling (81,20%), Norwegian Airlines (79,23%), Air Europa (78,99%), Austrian Airlines (78,72%), Bruxelles Airlines (77,77%), Lot (77,72%). A chiudere la top ten la Norwegian Air Sweden con il 76.04% dei voli in orario.

Nella classifica non figura ITA, ma neanche Air France, Lufthansa o KLM.

Spostandosi nell'Asia-Pacifico è sfida tra le giapponesi Japan Airlines (80,90%) e All Nippon Airways (80,62%), terza Singapore Airlines (78,67%). Mentre FlySafair domina in Medio Oriente e Africa con il 93,82%, seguita da Oman Air (90,27%) e Royal Jordanian (87,02%).

Gli aeroporti più puntuali

Il Riyadh King Khalid International Airport, porta d'accesso alla capitale saudita, è stato nominato l'aeroporto più puntuale del mondo, con l' 86,65% dei voli in partenza in orario. Tra i migliori aeroporti per categoria spiccano il Tocumen International Airport di Panama (medie dimensioni) e il José Joaquín de Olmedo di Guayaquil , Ecuador (piccole dimensioni).

Riconoscimenti speciali

Delta Air Lines ha ricevuto per il quarto anno consecutivo il prestigioso Platinum Award di Cirium , un riconoscimento che premia la capacità di minimizzare l'impatto operativo dei ritardi su una vasta rete di voli. Sul fronte aeroportuale, l' aeroporto El Dorado di Bogotà si è aggiudicato il primo Platinum Award per l'eccellenza complessiva, un premio che tiene conto di fattori come la complessità operativa e la qualità del servizio.

I parametri utilizzati

Un volo è considerato “puntuale” secondo Cirum se arriva entro 15 minuti rispetto all'orario previsto di arrivo al gate. Per gli aeroporti, invece, un volo è considerato “in orario” se parte entro 15 minuti dall'orario programmato. I dati vengono raccolti da oltre 600 fonti e la piattaforma quotidiana analizza più di 25 milioni di informazioni. Per entrare nelle classifiche, le rispetta i criteri minimi come le dimensioni aziendali, il tasso di completamento dei voli e la diversità regionale.

Un anno di sfide