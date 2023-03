Clima, concentrazione CO2 nell'atmosfera a livelli record da oltre 2 milioni di anni

La concentrazione media dell'anidride carbonica nell'atmosfera nel 2022 è stata di 417 ppm

Roma 10 gennaio 2023 - Anidride carbonica nell'atmosfera a livelli mai raggiunti da oltre 2 milioni di anni, temperature medie superiori rispetto al periodo pre-industriale ed eventi climatici estremi che ormai caratterizzano tutte le nostre stagioni. Questi alcuni degli allarmi lanciati nel Global Climate Higlights 2022, il rapporto redatto da Copernicus, il programma di osservazione della Terra dell'Unione Europea.

Il problema CO2

L'indagine di Copernicus sottolinea come la concentrazione media dell'anidride carbonica nell'atmosfera nel 2022 è stata di 417 ppm (parti per milione), 2,1 ppm in più rispetto al 2021. La concentrazione media del metano è invece arrivata a 1894 ppb (parti per miliardo), superiori di 12 ppb rispetto al 2021. Per entrambi i gas si tratta delle concentrazioni più alte registrate dai satelliti, e dei livelli più alti da oltre 2 milioni di anni per l'anidride carbonica, e da oltre 800.000 anni per il metano.

Temperatuatura media nel 2022

La temperatura media nel mondo nel 2022 è stata di 1,2 gradi superiore rispetto al periodo pre-industriale (1850-1900). Il 2022 è stato l'ottavo anno consecutivo di temperature superiori di oltre 1 grado rispetto ai livelli pre-industriali. L'Accordo di Parigi sul clima prevede di mantenere la temperatura sotto 2 gradi dalla media 1850-1900, e la Cop26 di Glasgow ha abbassato questa soglia a 1,5 gradi. Preoccupanti i dati sull'Europa: il 2022 è è stato il secondo anno più caldo della storia, mentre l'estate è stata la più calda mai registrata.

Surriscaldamento globale ed eventi climatici estremi

Per Samantha Burgess, vicedirettore del Servizio per il cambiamento climatico di Copernicus, "il 2022 è stato un altro anno caratterizzato da eventi climatici estremi in Europa e nel mondo. Questi eventi evidenziano che stiamo già sperimentando le conseguenze devastanti del surriscaldamento del nostro pianeta. L'ultimo Climate Highlights 2022 dimostra chiaramente che per evitare conseguenze peggiori la società dovrà ridurre urgentemente le emissioni di carbonio e adattarsi rapidamente ai cambiamenti climatici".

"I gas serra, tra cui l'anidride carbonica e il metano, sono i principali responsabili del cambiamento climatico - ha dichiarato Vincent-Henri Peuch, direttore del Servizio di monitoraggio dell'atmosfera di Copernicus -, e dalle nostre attività di monitoraggio possiamo constatare che le concentrazioni atmosferiche continuano ad aumentare, senza segni di rallentamento".