La casa dei record in vendita. “Può diventare la più costosa della storia Usa”

Roma, 13 ottobre 2024 – Sedici camere da letto, 27 bagni, un campo da tennis, una piscina lunga oltre 20 metri in marmo verde, una pista da bowling e una sala teatro interna all’occorrenza che può trasformarsi in cinema. È una sintesi, alquanto approssimativa, della tenuta dei Pritzker a Beverly Hills (Los Angeles), al 1261 di Angelo Drive. Nota come una delle abitazioni più grandi degli Stati Uniti, è finita in vendita a inizio ottobre alla mirabolante cifra di 195 milioni di dollari. Dovesse trovare un acquirente, diverrebbe la casa più costosa d’America, stracciando il record che appartiene ora alla residenza di Jeff Bezos, situata sempre a Beverly Hills a poco più di due chilometri di distanza. Il fondatore di Amazon l’ha pagata nel 2020 ‘solo’ 165 milioni.

Tony Pritzker e la ex moglie Jeanne

Il divorzio dei Pritzker

La decisione di cedere il gioiello/colosso da 50mila metri quadrati segue il divorzio tra Tony e Jeanne Pritzker, chiuso con un accordo segreto dopo la separazione nel 2022. Una rottura dovuta a “differenze inconciliabili”, spiegò allora la coppia in un comunicato congiunto. Alle spalle c’erano 33 anni di matrimonio e sei figli.

Tony Pritzker è uno degli eredi della Hyatt Hotels, catena di resort e alberghi. Forbes ha stimato il suo patrimonio complessivo intorno ai 4,1 miliardi di dollari. Pare che dopo la separazione Jeanne volesse restare a vivere nella magione, mentre il marito era deciso a venderla. Peccato che, stando a quanto riportato dal Wall Street Journal, la signora Pritzker non potesse vantare alcun diritto sulla tenuta che non era di proprietà del marito, ma bensì di diversi fondi fiduciari e società assimilabili alle nostre Srl. Secondo il quotidiano Usa sarebbe questa una tendenza sempre più in voga tra i miliardari americani, desiderosi di celare la reale entità della loro ricchezza per diverse ragioni, non solo fiscali, ma anche di privacy.

La casa dei Pritzker in vendita a Los Angeles vista dall'alto

Un ‘pezzo’ unico

Morale: dall’inizio di questo mese la ‘reggia’ dei Pritzker è ufficialmente in vendita. Offre una veduta a 180 gradi sulla skyline di Los Angeles. “Quando sei dentro ti senti come se galleggiassi nel panorama”, ha spiegato al Wsj Rayni Williams, un agente immobiliare locale. Uno spettacolo raro dal momento che la maggior parte delle megaville di Beverly Hills è collocata in zone pianeggianti, e non in cima a una collina.

Per portare a termine il progetto del celebre architetto Ed Tuttle, nel 2011, sono serviti sei anni. Nel complesso spuntano corti interne con fontane e giardini, non manca la dependance per gli ospiti e un parcheggio che può ospitare dalle 80 alle 100 vetture. Dalle numerose pareti a vetrate, nei giorni tersi, si vede distintamente l’oceano Pacifico. Dietro la piscina in marmo verde ecco la cucina all’aperto con due aree per grigliare e un forno per le pizze. La magione rischia di rimanere un pezzo unico nel suo genere: date le restrizioni urbanistiche imposte successivamente alla sua costruzione, oggi in quella zona non sarebbe possibile erigere una struttura analoga. Anni fa Jeanne Pritzker spiegava che la casa era stata pensata soprattutto per ospitare eventi di beneficenza. Il futuro acquirente, se mai si troverà, potrà sbizzarrirsi nel cercare destinazioni d’uso a cotanto lusso. Servono giusto 195 milioni di dollari, circa 178 milioni di euro.