Camfin ha aspettato che vendessero i cinesi di Silk Road per acquistare il 2,2% di Pirelli (in foto il vicepresidente esecutivo Marco Tronchetti Provera) e portare il blocco dei soci italiani al 28,78%, Brembo inclusa. il socio cinese perde di fatto il controllo sull’assemblea degli azionisti: l’oltre 37% di Sinochem non basta più.