Luce, gas, acqua e rifiuti: ecco quanto sono aumentate le bollette in 10 anni

Per chi lo avesse fatto con continuità e avesse voglia di andare a rinverdire i vecchi tempi, sul tavolo pioverebbero ricordi ben diversi rispetto alle foto sbiadite dagli anni. In base a un’indagine Codacons in effetti nell’ultimo decennio la spesa media annua degli italiani per coprire i costi di luce, gas, acqua e rifiuti è salita complessivamente del 68,7%, un dato che si traduce in un valore assoluto medio di 1.625 euro a famiglia.

Tra tutti gli indicatori, quello lievitato più di tutti è l’importo legato ai costi dell’energia elettrica. Rispetto al 2012 infatti è stata registrata una crescita record del 240% che si misura con la variazione dai 19,403 centesimi di euro per kilowattora dell'ultimo trimestre del 2012 ai 66,01 centesimi di euro dell'analogo periodo del 2022. Il Codacons a riguardo entra nel merito: in base ai dati ufficiali, nel 2012 la bolletta media della luce si era attestata a quota 524 euro a famiglia, mentre nel 2022, in seguito ai continui rincari (e in particolare all’esplosione dei costi nei mesi caratterizzati da una crescita a due cifre dell’inflazione), il riferimento medio è lievitato 1.322 euro. Confrontando i due importi di riferimento, in dieci anni la spesa per l'energia elettrica è dunque aumentata di 798 euro.

Non va molto meglio per quanto riguarda i listini legati al consumo di gas. Nel 2012 ogni famiglia tra riscaldamento, fornelli e acqua calda spendeva in media 1.277 euro, cifra cresciuta fino a 1.866 euro nel 2022. In 10 anni la spesa per il gas è lievitsata di 589 euro, cifra che sommata all’incremento di 798 euro legato all’elettricità, porta il totale +1.387 euro a famiglia.

E l’acqua, bene senza il quale non si vive? Nel 2012 secondo il Codacons per le forniture di acqua una famiglia spendeva in media 310 euro all’anno, importo salito a 487 euro nel 2022 (+57%). La città con le tariffe idriche più elevate è Frosinone, dove una famiglia ha speso in media nell'ultimo anno 880 euro per la bolletta dell'acqua, contro i 175 euro della città più economica, Isernia.

La tariffa per la raccolta e smaltimento rifiuti passa invece dai 253 euro del 2012 ai 314 euro del 2022, con un incremento del +24,1%. La città più costosa risulta Catania, con una spesa media pari a 595 euro annui, la meno cara Udine (175 euro annui a famiglia).

Per tirare le somme complessive servono una calcolatrice e una pastiglia che tenga a bada preventivamente la pressione arteriosa. In totale la spesa delle famiglie italiane per luce, gas, acqua e rifiuti è salita di 1.625 euro a nucleo in 10 anni, registrando un aumento in media del 68,7%. Nello stesso periodo, tuttavia, in base ai dati Istat, il reddito netto medio delle famiglie è aumentato solo dell'11,5%, passando dai 29.426 euro del 2012 ai 32.812 euro annui del 2020 (ultimo dato disponibile).

“La spesa per le utenze domestiche ha registrato una impennata nell'ultimo decennio, ma i servizi non sono certo migliorati - è la riflessione del presidente Codacons Carlo Rienzi - Pesanti criticità si registrano soprattutto sul fronte idrico, dove le bollette risentono della rete colabrodo italiana caratterizzata da ingenti perdite e carenze strutturali che vengono scaricate sulle tariffe. Discorso a parte meritano le tariffe energetiche, letteralmente impazzite tra il 2021 e il 2022 per effetto delle quotazioni sui mercati”.

In questo già complicatissimo contesto, anche le prospettive per il 2023 non sono positive: “Il gas - rimarca Rienzi -, dopo le ultime riduzioni, ha invertito la rotta e ha già registrato un rialzo delle tariffe del 22,4% ad aprile; i prezzi dell'energia continuano a subire la volatilità dei mercati, mentre l'inflazione alle stelle e i costi in crescita porteranno ad un inevitabile rincaro delle tariffe di acqua e rifiuti nel corso dell'anno”.