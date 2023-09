Spread Btp-Bund verso la quota psicologica dei 200 punti

Roma, 28 settembre 2023 – Continua inesorabile la salita: anche oggi apertura in lieve rialzo per lo spread tra Btp e Bund che, in un contesto di generale aumento dei rendimenti sulla curva euro, prosegue il suo avvicinamento alla soglia psicologica dei 200 punti base. Un mese fa lo spread era intorno a 160 punti base. Valori intorno a 250 erano stati registrati invece a ottobre 2022.

A inizio seduta di oggi il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark e il titolo tedesco di pari durata si è attestato a 197 punti base, tre in più rispetto al riferimento di ieri. Sale ancora anche il rendimento che ha segnato una prima posizione al 4,82% rispetto al 4,77% del closing della vigilia.

A pesare sull’andamento dello spread, tra i vari fattori anche il clima generato dall’aumento dei tassi. Oggi il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, in un'intervista al quotidiano tedesco Frankfurter Allgemeine Zeitung (Faz), non ha risparmiato critiche: “Veniamo da un decennio di tassi negativi” – ha detto – e questo “era un'anomalia. Ma il ritmo sostenuto dell'aumento dei tassi è stato dovuto a un errore gigantesco di Fed e Bce, che giudicarono l'inflazione un fenomeno del tutto temporaneo. Ma ora abbiamo bisogno di un approccio equilibrato”.

Intanto la Bce nell’ultimo bollettino economico ribadisce che “le prospettive per la crescita economica e l'inflazione rimangono altamente incerte”.