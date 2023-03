Bonus ristrutturazioni 2023: le novità per risparmiare

I bonus del 2023 per ristrutturare casa

Anche il 2023 sarà un anno in cui sarà possibile usufruire di bonus e agevolazioni per ristrutturare case e condomini. La Legge di Bilancio 2022 ha apportato alcune modifiche ai bonus esistenti, soprattutto per evitare frodi ai danni dello Stato, ma gli incentivi sono ancora tanti. Considerata l’intenzione dell’Unione Europea di rendere obbligatorio l’efficientamento energetico di case ed edifici dei paesi che ne fanno parte, usufruire delle agevolazioni disponibili è più che consigliabile. I prossimi anni potrebbero infatti diventare complicati, considerato l’elevato numero di edifici che dovranno adeguarsi alle direttive in fatto di efficienza energetica, sempre più rigorose e necessarie. Il bonus ristrutturazioni 2023 Il bonus ristrutturazioni è simile al bonus casa, che comprende anche incentivi per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici, se acquistati durante interventi di ristrutturazione.In questo incentivo rientrano le spese di manutenzione straordinaria sia di abitazioni unifamiliari sia di condomini. I condomini possono usufruire del bonus anche per sostenere spese di manutenzione ordinaria. L’aliquota e il tetto massimo Non sono state apportate modifiche né all’aliquota, che rimane quindi al 50%, né all’importo del tetto massimo di spesa su cui si calcolano le detrazioni, che rimane di 96mila euro. Ciò significa che le detrazioni fiscali possono arrivare ad...