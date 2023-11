Bollette luce e gas, Italia sesto paese più caro in Europa: quanto spenderemo

Milano, 23 novembre 2023 - Le tariffe per l’energia elettrica in casa nostra, a parità di consumi, costa molto più cara di altri paesi europei. A rivelarlo è una fotografia di Facile.it, relativa al primo semestre nell’anno, che posizione l’Italia come sesto più caro in Europa per il costo dell’energia elettrica. Quanto spenderemo in bollette della luce con le tariffe 2023?

Bollette luce e gas

Costo dell’elettricità in Europa

Stando all’analisi, in Italia per cucinare con un forno elettrico spendiamo 77 euro in un anno, vale a dire il 42% in più degli svedesi, il 63% in più dei francesi e addirittura più del doppio (+107%) degli spagnoli. La differenza, spiega il portale, non sono le ricette, bensì le tariffe dell'elettricità. E così, l’Italia è risultata essere il sesto paese più caro per con una tariffa media, incluse tasse ed oneri, pari a 0,378€/kWh. In testa alla classifica troviamo i Paesi Bassi (+26%), il Belgio (+15%) e la Germania (+9%). Rispetto alla media italiana, se la passano meglio invece la Svezia (-29%), l’Irlanda (-35%), Francia e Grecia (entrambe -39%), la Spagna (-52%), e l’Ungheria (-69%).

Spese di una famiglia a confronto

Con un consumo medio in sei mesi pari a 2.700 kWh, considerando le tariffe del primo semestre 2023, una famiglia media in Italia potrebbe spendere per le bollette della luce circa 1.021 euro. A parità di consumi, nei paesi d’Europa dove l’energia è più cara come Germania e Paesi Bassi, la spera arriverebbe rispettivamente a 1.114 euro e 1.283 euro. Rispettando le percentuali sopra presentate, la Svezia la bolletta della luce sarebbe pari 720 euro, in Irlanda 669 euro e in Grecia 628 euro. Una stessa famiglia che in Italia spenderebbe oltre mille euro in Francia pagherebbe 626 euro, in Portogallo 559 e in Spagna addirittura 492 euro. Ma il caso il limite è rappresentato dall’Ungheria: con le tariffe in vigore nel primo semestre, la spesa annua sarebbe qui pari a 313 euro.

Bollette luce gas più care in Ue

La stima di Facile.it prende in considerazione 2.700 kWh consumati e prezzo medio dell'energia rilevato nei primi sei mesi dell'anno da Eurostat. Paesi Bassi 1.283 euro Belgio 1.175 euro Romania 1.134 euro Germania 1.114 euro Danimarca 1.029 euro Italia 1.021 euro Media UE (27 Paesi) 780 euro Svezia 720 euro Irlanda 669 euro Grecia 628 euro Francia 626 euro Portogallo 559 euro Spagna 492 euro Ungheria 313 euro