Come risparmiare sulla bolletta della luce in base alle fasce orarie

Roma, 10 settembre 2024 – Le bollette rappresentano una voce di spesa sempre molto importante nel bilancio di una famiglia, specie in momenti contraddistinti da inflazione e forte fluttuazione dei prezzi.

Come risparmiare sulla bolletta della luce - Crediti iStock Photo

Per poter risparmiare su luce e gas ci sono una serie di buone pratiche che possono essere adottate dai consumatori, alcune rivolte a un minore consumo delle utenze stesse, altre orientate ad avvalersene in maniera più consapevole. Su quest’ultimo aspetto si ricorda che il prezzo della bolletta della luce può diminuire, anche di molto, se si utilizzano gli elettrodomestici casalinghi durante le fasce orarie o nei giorni in cui la corrente elettrica costa di meno.

Fasce orarie della luce, come incidono sulla bolletta

Le fasce orarie della corrente elettrica sono stabilite da Arera, Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente con lo scopo di evitare picchi eccessivi di consumo nel corso delle ore diurne della giornata e nei giorni feriali. Viene da sé che, utilizzando la corrente durante le fasce, il consumo di energia elettrica verrà distribuito offrendo così un risparmio maggiore ai consumatori.

Le fasce orarie dell’energia elettrica sono nello specifico tre:

la F1 , applicata dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 19 , ovvero negli orari di punta. Si tratta, come intuibile, della fascia oraria più costosa;

, applicata , ovvero negli orari di punta. Si tratta, come intuibile, della fascia oraria più costosa; la F2 , applicata dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 8 del mattin o e dalle 19 alle 23 . A livello di costo rappresenta una soluzione intermedia;

, applicata o e . A livello di costo rappresenta una soluzione intermedia; la F3, applicata dal lunedì al sabato dalle 23 alle 7, così come la domenica e durante i giorni festivi. Rappresenta la fascia oraria più conveniente per i consumi della luce.

Chi intende risparmiare maggiormente in bolletta, dunque, deve cercare di utilizzare la corrente maggiormente nella terza fascia, così come nella seconda. Da evitare, invece, è il consumo nella F1, anche se non sempre si tratta di un’operazione di facile realizzazione, visto che molto dipenderà anche dalle esigenze e dalle abitudini di ogni singolo consumatore e della sua famiglia.

Scegliere la tariffa della luce più giusta

Oltre che prestare attenzione alle fasce orarie della luce, un altro modo per risparmiare in bolletta è quello di scegliere una tariffa che meglio si sposi alle proprie esigenze. I fornitori di energia, infatti, offrono diverse possibilità ai propri clienti, sostanzialmente articolate su tre tariffe: