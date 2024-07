Berlusconi, bilancio in rosso per la sua ‘piccola Ita’: perdita di 6,2 milioni nel 2023

Milano, 11 luglio 2024 - Mentre l’aeroporto Malpensa diventa ‘Silvio Berlusconi’, a pochi chilometri di distanza, parcheggiati sulle piste del Linate, troviamo gli aerei privati della “piccola Ita” berlusconiana, la flotta personale del Cavaliere oggi ereditata dai figli e che si conferma in deficit. I jet privati dei Berlusconi, gestita da Alba Servizi e attingente dal conto della Fininvest, è infatti in perdita, segnando conto in rosso per il 2023.

Gli aerei privati

La flotta dei Berlusconi comprenderebbe un jet Hawker 750 che, come riporta Il Messaggero, sarebbe entrato in esercizio a marzo 2011 con un costo di circa 10 milioni euro e un valore contabile nel 2022 di 2,7 milioni. Troviamo poi un I-Loso Hawker XP, acquisito invece a giugno 2021 per 2 milioni di euro, con un valore – sempre nel 2022 – di 1,8 milioni di euro. A marzo 2018 è stata la volta del Gulfstream G550, acquisito con un costo storico di 41,6 milioni di euro e un valore che nel 2022 ammontava a 34,9 milioni di euro. Infine, c’è l’elicottero Agusta AW 139, acquisito nell'ottobre 2006 con un costo iniziale di 7,8 milioni di euro e un valore nel 2022 pari a 1,3 milioni di euro.

Air Berlusconi Jr vola in rosso

La flotta privata è gestita da Alba Servizi Aerotrasporti (Asa) e controllata da Fininvest. Oltre che organizzare voli privati, Asa gestisce anche il noleggio degli aerei per conto di terzi. Sebbene gli introiti generati dall’affitto dei jet privati, tuttavia, l’ampio utilizzo degli aerei taxi da parte degli eredi ne segna una significativa perdita. Nonostante i ricavi dai voli hanno raggiunto 14 milioni di euro (quasi 2 milioni in più rispetto all'anno precedente), la società ha chiuso il bilancio nel 2023 con una perdita di 6,2 milioni di euro; cifra superiore alla perdita di 5,7 milioni di euro registrata nell'ultimo anno in cui Silvio Berlusconi ancora in vita ha utilizzato quegli aerei. Tale perdita è stata coperta utilizzando 5 milioni di euro di riserve della società, ma agli azionisti è stato chiesto di contribuire con ulteriori 1,2 milioni di euro per coprire il deficit e di mettere a disposizione altri 5 milioni di euro per evitare problemi nel 2024.

Le spese dei taxi privati

Se da un lato, per limitare le perdite, la flotta berlusconiana ha potuto giovare della discesa dei prezzi del carburante, dall’altro il tentato risparmio è stato vanificato dall’aumento del costo del catering che sarebbe lievitato da 108 a 160 mila euro. Sembra inoltre che la necessità di lasciare a terra uno dei Gulfstream abbia obbligato i dirigenti a noleggiare altri aeromobili per sostituirlo, incrementando così i costi aziendali con un totale di 57 ore di volo aggiuntive.