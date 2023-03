Benzinai aperti durante lo sciopero: l'elenco dal Veneto alla Sicilia (per l'autostrada)

Milano, 25 gennaio 2023 - In corso lo sciopero dei benzinai di 48 ore annunciato dalle sigle sindacale. Quando finisce lo sciopero: la serrata è scattata ieri, martedì 24 gennaio alle 19 e dovrebbe proseguire fino alle 19 di giovedì 26 sulla rete ordinaria, mentre sulla rete autostradale dalle 22 di ieri alla stessa ora di giovedì. Chiusi anche i self service. Le sigle sindacali sono uscite spaccate dal confronto di ieri pomeriggio con il governo. Se Figisc, Fegica e Anisa hanno confermato la serrata, Faib è pronta a ridurre la chiusura a un solo giorno. Oggi previsto un nuovo incontro al ministero, a quanto filtra questa volta tutte le sigle sarebbero orientate a revocare lo sciopero, riducendo la serrata a solo un giorno. È probabile che già stasera i benzinai riaprano.

Code ai benzinai a Napoli (Ansa)

Per cercare di limitare i disagi agli automobilisti, che in particolare si trovano a percorrere la rete autostradale, sul sito della Conferenza delle regioni e delle province autonome è stato pubblicato l'elenco dei distributori di carburanti, regione per regione, che dovrebbero garantire il servizio nonostante lo sciopero. Per quanto riguarda le strade ordinarie, sono le singole prefetture a fornire, eventualmente (non sono obbligate), l'elenco delle stazioni di servizio che restano aperte.

Sommario

Abruzzo

A14

Da Bologna a Taranto: Torre Cerrano ovest (chilometro 363); Trigno ovest (chilometro 459).

Da Taranto a Bologna: Riovivo est (chilometro 474); Alento est (chilometro 394); Tortoreto est (chilometro 324)

A24

Sulla Teramo-L'Aquila-Roma: Valle Aterno est (chilometro 101).

A25

Da Roma a Pescara: Monte Velino sud (chilometro 72).

Da Pescara a Roma: Brecciarola nord (chilometro 175)

Calabria

A3

Da Napoli a Reggio Calabria: Frascineto ovest (chilometro 193); Rogliano ovest (chilometro 275); Villa San Giovanni ovest (chilometro 431).

Da Reggio Calabria a Napoli: Villa San Giovanni est (chilometro 431); San Eufemia Lamezia est (chilometro 317); Tarsia est (chilometro 226)

Campania

A1

Da Milano a Napoli: San Nicola ovest (chilometro 737).

Da Napoli a Milano: San Pietro (Ramo Capodichino) chilometro 1,6; Teano est (chilometro 51).

Da Napoli a Canosa: Vesuvio sud (chilometro 4); Calaggio sud (chilometro 106).

Da Canosa a Napoli: Mirabella nord (chilometro 77)

A3

Da Napoli a Reggio Calabria: Campagna ovest (chilometro 43); Torre Annunziata ovest (chilometro 21).

Da Reggio Calabria a Napoli: Salerno est (chilometro 7); Sala Consilina est (chilometro 91).

A30

Da Caserta a Salerno: Tre Ponti ovest (chilometro 16);

Da Salerno a Caserta: Angioina est (chilometro 33)

Tangenziale di Napoli

Distributori aperti nell'area di servizio: Doganella nord, Antica Campana nord, Antica Campana sud (direzione A1)

Emilia-Romagna

A1

Da Milano a Napoli, resteranno aperti i rifornimenti nelle aree di servizio Arda ovest, chilometro 73, e Cantagallo ovest, chilometro 199.

Le stesse aree di servizio (Arda est e Cantagallo est), resteranno aperte in direzione nord, da Napoli a Milano.

A13

tra Bologna e Padova, sia in direzione nord che sud, il rifornimento sarà garantito dall'area di servizio Castel Bentivoglio est/ovest, chilometro 11

A14

Da Bologna a Taranto resteranno aperti i distributori dell'area di servizio La Pioppa ovest, chilometro 2; Santerno Ovest, chilometro 59, Montefeltro ovest, chilometro 133.

Da Taranto a Bologna il rifornimento sarà garantito nell'area di servizio Bevano est, chilometro 89, e Sillaro est, chilometro 37.

A15

Da Parma a La Spezia resteranno aperti i distributori nell'area di servizio Medesano ovest, chilometro 15, mentre da La Spezia a Parma sarà possibile rifornirsi nell'area di servizio Tugo est, chilometro 54.

A22

Da Modena al Brennero il servizio è garantito nell'area Campogalliano est, chilometro 309

Friuli Venezia Giulia

A4

Da Trieste a Torino: Duino nord (chilometro 513)

A23

Da Palmanova a Tarvisio: Campiolo ovest (chilometro 68); Da Tarvisio a Palmanova: Zugliano est (chilometro 14).

A27

Da Belluno a Venezia: Ponte nelle Alpi ovest (chilometro 82).

A28

Da Pordenone a Portogruaro: Brugnera sud (chilometro 31)

Lazio

A1

Da Milano a Napoli: Flaminia ovest (chilometro 509); La Macchia ovest (chilometro 611).

Da Napoli a Milano: Prenestina est (chilometro 566)

A12 (Civitav-Roma)

Da Genova a Roma: Tirreno ovest (chilometro 38).

Da Roma a Genova: Aronne est (chilometro 9)

A24

Roma-L'Aquila-Teramo: Tiburtina sud (chilometro 6);

Teramo-L'Aquila-Roma: Colle Tasso nord (chilometro 11)

GRA-ROMA

Selva Candida interna/esterna (chilometro 2); Pisana interna/esterna (chilometro 32).

ROMA-FIUMICINO

Magliana nord/sud (chilometro 6)

Liguria

A6

Da Savona a Torino: Carcare est (chilometro 108)

A7

Da Genova a Milano: La Lanterna est (chilometro 134)

A10

Da Genova a Ventimiglia: Piani d'Invrea nord (chilometro 26); Ceriale nord (chilometro 77); Castellaro nord (chilometro 128);

Da Ventimiglia a Genova: Bordighera sud (chilometro 146); Ceriale sud (chilometro 77); San Cristoforo sud (chilometro 42)

A12

Da Genova a Roma: S. Ilario sud (chilometro 14); Magra ovest (chilometro 97).

Da Roma a Genova: Magra est (chilometro 97); S.Ilario nord (chilometro 14)

A15

Da La Spezia a Parma: Melara est (chilometro 106)

A26

Genova Voltri-Gravellona Toce: Turchino est (chilometro 7)

Lombardia

A1

Da Milano a Napoli e da Napoli a Milano il servizio di rifornimento sarà garantito dai distributori situati nell'area di servizio San Donato est/ovest al chilometro 1

A4

Sull'autostrada che collega Torino a Trieste restano aperti i distributori nelle aree di servizio Brianza Sud (chilometro 148), Monte Alto est (chilometro 245);

da Trieste a Torino sarà possibile rifornirsi di carburante nell'area Monte Alto ovest, Sebino nord (chilometro 197) e Lambro nord (chilometro 134)

A7

Sull'A7 tra Milano e Genova è possibile trovare aperti i distributori di Cantalupa ovest (chilometro 2),

da Genova a Milano è possibile fermarsi al Dorno est (chilometro 33)

A8-A9

Da Milano a Varese aperti i distributori nell'area di servizio Villoresi est (chilometro 9);

Da Varese a Milano: Brughiera ovest (chilometro 41)

A21

Sulla Torino-Piacenza-Brescia resteranno aperti i distributori di Stradella sud (chilometro 130) e Ghedi est (chilometro 230), le stesse aree di servizio: Ghedi ovest e Stradella nord garantiranno il servizio nella tratta Brescia-Piacenza-Torino

A50-A51-A52

Secondo l'elenco pubblicato sul sito della Conferenza delle regioni e delle province autonome, a Milano in tangenziale est dovrebbero restare aperti i distributori dell'area di servizio Rho ovest (chilometro 1), San Giuliano ovest (chilometro 28) e Muggiano est (chilometro 19); in tangenziale ovest Cascina Gobba est/ovest (chilometro 9) e in tangenziale nord Cinisello nord (chilometro 8)

Marche

A14

Da Bologna a Taranto: Esino ovest (chilometro 209); Piceno ovest (chilometro 291); Da Taranto a Bologna: Conero est (chilometro 239); Foglia est (chilometro 159)

Piemonte

A4

Da Torino a Trieste: Settimo Torinese sud (chilometro 3); Novara sud (chilometro 89). Da Trieste a Torino: Novara nord (chilometro 89); Settimo Torinese nord (chilometro 3)

A5

Da Torino a Aosta: Viverone nord (chilometro 13). Da Aosta a Torino: Scarmagno ovest (chilometro 35)

A6

Da Torino a Savona: Rio de Cocchi ovest (chilometro 11); Mondovì ovest (chilometro 63).

Da Savona a Torino: Rio Ghidone est (chilometro 48)

A7

Da Milano a Genova: Bettole Novi Ligure ovest (chilometro 80).

Da Genova a Milano: Valle Scrivia est (chilometro 93)

A21

Torino-Piacenza-Brescia: Villanova sud (chilometro 13).

Brescia-Piacenza-Torino: Villanova nord (chilometro 13).

A26

Genova Voltri-Gravellona Toce: Monferrato est (chilometro 83); Marengo sud (chilometro 10).

Gravellona Toce-Genova Voltri: Marengo nord (chilometro 10); Agogna ovest (chilometro 155); Bormida ovest (chilometro 53)

A32

Torino-Bardonecchia: Rivoli nord (chilometro 0); Frejus (chilometro 73). Bardonecchia-Torino: Autoporto Susa est (chilometro 28)

A55

Torino Sistema Tangenziale: Piscina sud; Bauducchi sud (chilometro 4); Stura nord (chilometro 16); Rivoli nord (chilometro 2)

Puglia

A14

Da Bologna a Taranto: S. Trifone ovest (chilometro 517); Le Saline ovest (chilometro 587); Murge ovest (chilometro 671). Da Taranto a Bologna: Le Fonti est (chilometro 698), Canne della Battaglia est (chilometro 620), Gargano est (chilometro 542).

A16

Da Canosa a Napoli: Ofanto nord (chilometro 153)

Sicilia

A18

Messina-Catania/Siracusa-Gela: Baracca ovest (Santa Teresa di Riva ovest) (chilometro 27).

Gela-Siracusa/Catania-Messina: ACI Sant'Antonio est (chilometro 71); Tremestieri nord (sul raccordo A18/A20) (chilometro 0)

A19

Da Palermo a Catania: Caracoli sud (chilometro 29); Gelso Bianco sud (chilometro 188). Da Catania a Palermo: Gelso Bianco nord (chilometro 188)

A20

Da Palermo a Messina: Acquedolci sud (chilometro 109); Divieto sud (chilometro 22)

Toscana

A1

Da Milano a Napoli: Bisenzio ovest (chilometro 280); Badia al Pino ovest (chilometro 362).

Da Napoli a Milano: Montepulciano est (chilometro 395); Arno est (chilometro 321); Firenze nord (chilometro 280).

A11

Da Firenze a Pisa: Perentola nord (chilometro 2). Da Pisa a Firenze: Migliarino sud (chilometro 79).

A12

Da Genova a Roma: Castagnolo ovest (chilometro 164). Da Roma a Genova: Fine est (chilometro 200)

A15

Da Parma a La Spezia: San Benedetto ovest (chilometro 80)

Trentino Alto Adige

A22

Brennero a Modena: Sciliar (chilometro 69); Nogaredo ovest (chilometro 160).

Modena a Brennero: Plose est (chilometro 42); Paganella est (chilometro 129)

Umbria

A1

Da Milano a Napoli: Fabro ovest (chilometro 428).

Da Napoli a Milano: Giove est (chilometro 481)

Valle d'Aosta

A5

Da Torino a Aosta: St. Vincent Chatillon nord (chilometro 81)

T2

Gran San Bernardo: San Rhemy En Bosses (chilometro 10)

Veneto

A4

Da Torino a Trieste: Tesina est (chilometro 337); Calstorta sud (chilometro 426).

Da Trieste a Torino: Calstorta nord (chilometro 426); Arino ovest (chilometro 372); Villa Morosini ovest (chilometro 337)

A13

Da Bologna a Padova: S. Pelagio est (chilometro 98);

Da Padova a Bologna: S. Pelagio ovest (chilometro 98)

A22

Brennero a Modena: Povegliano ovest (chilometro 240). Modena a Brennero: Garda est (chilometro 208)

A27

Venezia-Belluno: Piave est (chilometro 26)

A28

Portogruaro-Pordenone: Gruaro est (chilometro 2)

A31

Vicenza-Piovene R.: Postumia nord (chilometro 10). Piovene R.-Vicenza: Postumia sud (chilometro 10)

A57

Da Torino a Trieste: Marghera est (chilometro 386), Da Trieste a Torino: Bazzera nord (chilometro 391)