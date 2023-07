Bce aumenta i tassi, “prospettive peggiorate”. Ma per i mutui primi segnali di inversione di rotta

Milano, 27 luglio 2023 – Tutto secondo le attese: nella riunione di oggi la Bce ha optato per un nuovo aumento dei tassi di 25 punti base (0,25%). Ora il tasso sui rifinanziamenti principali è al 4,25%, quello sui depositi al 3,75%, e quello sui prestiti marginali al 4,50%. La mossa, tutt’altro che a sorpresa, non ha frenato la corsa delle Borse mentre sta deprimendo l’euro nei confronti del dollaro. Intorno alle 14 il Ftse Mib di Milano segnava guadagni vicini al 2%, così come il Cac di Parigi. Bene anche il Dax di Francoforte (+1,3%) e l’Aex di Amsterdam (+1.83%).

"Le prospettive economiche dell’Eurozona nel breve periodo sono peggiorate”, annuncia la presidente Christine Lagarde in conferenza stampa. E questo a causa della domanda più debole che pesa sulla manifattura, e anche gli investimenti mostrano segni di peggioramento. I servizi restano forti ma si sta perdendo slancio. “Abbiamo deciso il nono rialzo in un anno, lo abbiamo deciso all'unanimità” e per il futuro !i dati e la valutazione ci diranno se e quanto ancora abbiamo terreno da coprire”, spiega Lagarde.

Nel comunicato che ha seguito la riunione dell’Eurotower, la Bce scrive che “l'inflazione continua a scendere ma ci aspettiamo che resti ancora troppo alta per troppo tempo”. E aggiunge: “Le decisioni future del Consiglio direttivo assicureranno che i tassi siano a livello sufficientemente restrittivo per tutto il tempo necessario in modo da raggiungere il target di inflazione al 2%”. Il Consiglio “direttivo continuerà a seguire un approccio dipendente dai dati per determinare il livello appropriato dei tassi e la durata della restrizione monetaria”, prosegue la nota. Tradotto: finché i dati sull’inflazione non saranno ‘soddisfacenti’, Francoforte non allargherà le maglie.

Ma su settembre si apre uno spiraglio: “Siamo dipendenti dai dati e aperti alle decisioni di settembre e oltre, perché questi dati potrebbero variare da un meeting all'altro”, chiude la Lagarde al termine della riunione del Consiglio direttivo.

Mutui, cosa cambia

È Facile.it a fornire una prima stima sui riflessi del nuovo aumento dei tassi sui mutui. Che innescherebbe un rialzo della rata di un mutuo tipo del 63% in più rispetto all'inizio dello scorso anno (+286 euro).

Facile.it simula l'impatto su un finanziamento a tasso variabile da 126.000 euro con piano di restituzione in 25 anni sottoscritto a gennaio 2022.

Tuttavia, si legge nella nota, c’è un segnale che non va trascurato: negli ultimi giorni l'indice di riferimento per i mutui variabili sta rallentando la sua ascesa e questo potrebbe essere segno di un possibile cambio di rotta nel prossimo futuro. Il picco, secondo i Futures sugli Euribor che rappresentano le aspettative di mercato, potrebbe arrivare a dicembre 2023, ma già dall'inizio dell'ultimo trimestre i mutuatari potrebbero vedere le rate stabilizzarsi e, a partire dall'inizio del prossimo anno, calare.