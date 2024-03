Banca Generali, depositate due liste per il cda

Sono due le liste depositate per il rinnovo del cda e del collegio sindacale di Banca Generali. La lista di maggioranza per il board presentata dall’azionista di maggioranza Generali, che ha il 50,17% del capitale, conferma fra i 9 candidati l’attuale amministratore delegato Gian Maria Mossa. La seconda lista, depositata dal comitato dei gestori di Assogestioni per conto dei fondi soci con in mano il 2,18% di Banca Generali, propone per il consiglio di amministrazione Paolo Ciocca, Chiara Damiana Maria Burberi e Roberto Romanin Jacur.