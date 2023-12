Alto Adige, a San Cassiano di Badia “una casa costa anche 15mila euro al metro quadro”. Chi sono gli acquirenti

Badia (Bolzano), 15 dicembre 2023 – A Badia (Bolzano), per compare una casa da cento metri quadri – svela un’indagine di Immobiliare.it Insight – si paga un milione per cento metri quadri. “Veramente a San Cassiano si arriva anche a 15mila euro a metro quadro quadro”, corregge l’assessore Elide Mussner.

Assessore, come stare a Manhattan.

"Sì, i prezzi sono equivalenti a quelli delle grandi metropoli. Penso a Londra. Poi bisogna distinguere”.

Dipende dalle zone?

"Non solo, anche dalle condizioni, la cubatura libera ha prezzi più alti di quella convenzionata”.

Può spiegare le differenze?

"Nel primo caso non ci sono limitazioni, chiunque può acquistare. Nell’altro, invece, gli acquirenti sono soltanto i residenti in Alto Adige”.

Traducendo in euro?

"Parliamo di 10-15mila euro a metro quadro contro 9mila”.

Chi sono gli acquirenti?

"Russi, ucraini, italiani… Più italiani che stranieri. Da Lombardia e Veneto, soprattutto”.

Diciamo che non sorprende. E quando durano le trattative?

"Capita che si venda in due giorni. C’è una grandissima richiesta. Le Dolomiti sono davvero molto ambite. Il mercato ora è stabile perché le case in vendita sono poche. E quelle che ci sono, vanno via come il pane”.