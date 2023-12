Aziende, solo l’8% è pronta a usarla

In Italia solo l’8% delle aziende è pronta a implementare e sfruttare le tecnologie basate sull’Intelligenza Artificiale, mentre il 3% è del tutto impreparata. Il 63% rientra invece nella categoria delle aziende preparate solo in parte. Sono i dati principali che emergono dalla prima edizione del AI Readiness Index di Cisco, una ricerca che ha coinvolto oltre 8.000 aziende in tutto il mondo.