Autonoleggio a lungo termine in netta crescita. Come funziona e quali sono i vantaggi

Roma, 3 febbraio 2023 - In un anno, il 2022, in cui le vendite del mercato auto italiano sono scese del 9,7%, il comparto del noleggio a lungo termine, sia per privati che per aziende, è andato in netta controtendenza, salendo del 19% rispetto al 2021. Lo dicono i dati emersi dallo studio annuale Aniasa, l’Associazione nazionale dell’industria dell’autonoleggio, che illustrano un trend in forte crescita e del quale beneficia anche il mondo delle vetture elettriche, che in Italia ancora può contare su numeri decisamente inferiori rispetto a gran parte dell’Europa, ma che proprio grazie a questo canale potrebbe andare incontro a un significativo cambio di passo. I dati Numeri alla mano, secondo il report di Aniasa, lo scorso anno un’auto ogni tre è stata immatricolata appunto da una società di noleggio, per un totale di 365mila unità. Riguardo alla transizione green invece il settore ha visto l’acquisto di una quota del 30% delle auto full electric e addirittura del 56% delle ibride plug-in. Sono invece in marcato calo i noleggi a breve termine, per varie ragioni, a partire dalla carenza di mezzi a disposizione legata alla crisi delle forniture della componentistica. Le ragioni del balzo La formula del noleggio...