Assegno di inclusione, fragili e non occupabili: così cambiano i sostegni

Roma, 8 dicembre 2023 – Tempo qualche giorno e quasi tutti i destinatari del Reddito di cittadinanza cosiddetti ‘non occupabili’ o ‘fragili’ potranno fare domanda del nuovo Assegno di inclusione, Adi, che scatterà il Primo gennaio e sostituirà un pezzo del vecchio sussidio. L’altro pezzo, destinato agli "occupabili" è partito il Primo settembre con la formula del Supporto formazione lavoro. Tutti i provvedimenti attuativi sono stati definiti e manca solo il visto della Corte dei Conti. "È l’avvio di un nuovo modello di accompagnamento sociale alle persone con fragilità – spiega la viceministra del Lavoro, Maria Teresa Bellucci – un passo decisivo per il superamento del mero assistenzialismo che ha caratterizzato il Reddito di cittadinanza, pur prevedendo un supporto per chi ha davvero bisogno".

Maria Teresa Bellucci, viceministra del Lavoro

Fragili e non occupabili

L’Assegno di inclusione è una misura che prevede, oltre al sostegno economico, anche percorsi di inserimento sociale, di formazione e di lavoro. È destinata a chi in nuclei con persone non attivabili al lavoro, minori, disabili, over 60 o fragili presi in carico dai servizi sociali territoriali. Dei fragili fanno parte le persone con disturbi mentali, o con una disabilità fisica e psichica di almeno il 46 per cento, persone con dipendenze da alcol o gioco, le vittime di genere, quelle di tratta, i senzatetto, gli ex detenuti nel primo anno successivo alla fine della pena, i neomaggiorenni che vivono fuori dalla famiglia di origine per decisione dell’Autorità giudiziaria.

Requisiti anagrafici ed economici

Per ottenere l’Adi, oltre ai requisiti di cittadinanza (vale per italiani, di Paesi Ue e titolari di permesso di soggiorno) e residenza (almeno 5 anni), le persone devono avere un valore dell’Isee non superiore a 9.360 euro, un reddito familiare inferiore a 6mila euro annui moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza (che considera la presenza di disabili, minori e anziani) o di 7.560 euro, il caso di presenza di ultra67enni o disabili gravi, un patrimonio immobiliare non superiore a 30mila euro oltre la casa di abitazione), un patrimonio mobiliare fino a 6mila euro. Nessun componente deve essere intestatario di autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati nei 36 mesi precedenti la richiesta.

La domanda e i controlli

La richiesta del sussidio dovrà essere fatta solo per via telematica all’Inps con l’iscrizione alla piattaforma di attivazione presente nel Siisl, sistema informativo avviato a settembre. I destinatari dell’assegno saranno chiamati per firmare un "patto di attivazione digitale". Entro tre mesi dovranno presentarsi ai servizi sociali per aderire a un percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa. E ai servizi sociali dovranno andare a colloquio ogni 3 mesi (90 giorni). Chi non lo farà perderà l’assegno. Gli occupabili presenti nel nucleo familiare dovranno sottoscrivere un patto per il lavoro con i Centri per l’impiego.

Beneficio e durata

L’Assegno è erogato mensilmente, per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi e può essere rinnovato, previa sospensione di un mese, per periodi ulteriori di 12 mesi. Consiste in un’integrazione del reddito familiare fino alla soglia di 6mila euro annui o a 7.560 euro annui per nuclei con anziani sopra i 67 anni o disabili gravi, salvo maggiorazioni. Si aggiunge una integrazione del canone di affitto per i nuclei che abitano in affitto fino a un massimo di 3.360 euro annui. Potrà essere erogato suddividendo l’importo tra i componenti maggiorenni: ognuno avrà la sua card con la somma spettante.