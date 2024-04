Appuntamento al padiglione 7

Con tre Verdicchio nei primi 10 posti della superclassifica “Top 50” dei bianchi italiani del periodico Gentleman di Class Editori, l’Imt fa rotta su Vinitaly per il 56° Salone internazionale dei vini e distillati, in programma a Veronafiere dal 14 al 17 aprile. Imt sarà a Vinitaly con 79 aziende rappresentate (di cui 38 in collettiva Marche e 41 con stand propri) e il consueto maxi-stand terrazzato nel padiglione 7 (stand C6-C7-C8-C9). I vini marchigiani saranno infine protagonisti con un banco di assaggio (Cortile Mercato Vecchio) anche a Vinitaly and the City, il fuori salone in programma nel centro storico di Verona dal 12 al 15 aprile.