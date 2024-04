L’assemblea degli azionisti di Immsi ha approvato il bilancio di esercizio per il 2023 e deliberato il saldo sul dividendo di 2,5 centesimi di euro per azione ordinaria, per un totale di 4 centesimi per l’intero esercizio. Nominato il cda, confermati Matteo Colaninno (in foto) presidente e Michele Colaninno amministratore delegato.