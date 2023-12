Aon, nuovi servizi nell’Agribusiness: acquisito il 100% di Gi&Bi Brokers

Aon, azienda leader a livello globale nell’intermediazione assicurativa e nella consulenza per la gestione dei rischi, mette a segno una nuova acquisizione nel mercato italiano, rafforzando ulteriormente i suoi servizi in ambito Agribusiness, che comprende sia le aziende operanti nel settore agricolo, sia quelle impegnate nella fornitura di beni strumentali alle prime.

È stata infatti perfezionata l’acquisizione del 100% di Gi&Bi Brokers Srl, società con sede a Saluzzo (Cuneo) specializzata in questo segmento di business che, con l’implementazione dell’economia circolare e l’utilizzo di nuove tecnologie, è tra quelle in maggiore evoluzione ed è sempre più orientata verso un’agricoltura 4.0.

Questa operazione si inserisce nella strategia di crescita di Aon sul mercato italiano, attraverso l’aggregazione di società leader in settori e territori di riferimento, con l’obiettivo di ampliare la propria offerta di soluzioni per meglio rispondere alle esigenze delle aziende clienti. Con un fatturato 2022 di oltre 6 milioni di euro, Gi&Bi Brokers Srl opera sul mercato agribusiness da quasi 30 anni in un comparto che genera in Italia un volume di affari dell’intera filiera di quasi 130 miliardi di euro, occupando una posizione di leadership specializzato nella gestione dei rischi del settore. Offre coperture assicurative specifiche per colture cerealicole, frutticole, risicole, ortaggi industriali, vivai, colture ornamentali e sperimentali e assicura tra gli altri, attraverso apposite convenzioni, impianti antigrandine, serre e bestiame.

“L’agribusiness è uno dei settori di eccellenza per l’Italia e il mercato assicurativo in quest’ambito presenta ampi margini di crescita, considerando il fatto che solo il 30% delle aziende è ad oggi assicurato – ha commentato Marco Dubini Daccò, presidente esecutivo di Aon –. Sappiamo bene che nell’era del cambiamento climatico, con il sempre più frequente avvicendarsi di eventi meteo estremi, è quantomai importante per le aziende afferenti questo settore poter contare su protezioni assicurative mirate per mitigare i rischi atmosferici, garantire la disponibilità di risorse alimentari e salvaguardare l’incolumità delle comunità, della fauna e della flora, oltre naturalmente alla continuità del business ed Aon continuerà lo sviluppo di soluzioni sempre più efficaci in questo settore”.

“Siamo lieti di accogliere il team di Gi&Bi Brokers Srl nel gruppo Aon Italia. Non vediamo l’ora di mettere a fattor comune le rispettive competenze, per offrire servizi sempre più mirati ai nostri clienti. Questa acquisizione è, infatti, frutto della costante ricerca di realtà specializzate in settori per noi strategici, con l’obiettivo di ampliare il nostro know-how e poter offrire nuove soluzioni”, ha aggiunto Andrea Parisi, amministratore delegato e direttore generale di Aon.

“Siamo soddisfatti di entrare in una realtà come Aon perché ne condividiamo lo spirito d’innovazione e le ambizioni di crescita in un mercato agroalimentare che oggi presenta stimolanti sfide competitive. Quest’operazione rafforzerà la nostra offerta distributiva e la capacità di rilasciare soluzioni innovative sempre più vicine alle esigenze delle aziende”, ha dichiarato Luca Giletta, fondatore di Gi&Bi Brokers Srl.

“Il mondo agricolo e il suo indotto sono soggetti a molteplici fattori di rischio, quali i cambiamenti climatici estremi, le malattie e i parassiti delle colture e del bestiame, i rischi legati alla qualità dell’ambiente e dell’acqua, le fluttuazioni dei prezzi delle commodities agricole, per citare solo i più importanti. In tale difficile contesto, poter fare affidamento ai mercati assicurativi e della riassicurazione mondiale, con l’appoggio di professionisti che hanno già affrontato situazioni analoghe, anche in altre parti del mondo, rappresenta per noi e la nostra clientela l’opportunità di essere all’altezza di ogni situazione”, ha affermato Ezio Boretto, fondatore di Gi&Bi Brokers Srl.

Nell’operazione di acquisizione Aon è stata assistita dallo Studio Legale Bonelli Erede, unitamente al team Legal In House di Aon guidato da Conny Mastroieni, e dalla società di revisione KPMG, Gi&Bi Brokers Srl dallo studio IPG Lex&Tax.