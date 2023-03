Amazon, Meta, Google: perché le big del web licenziano

Il copione si ripete. È di questi giorni la notizia che Amazon taglierà altri 9mila posti di lavoro. Licenziamenti che si vanno ad aggiungere ai 18mila di gennaio. A dare la notizia è stato il ceo Andy Jassy in una nota al personale in cui si legge che "è stata una decisione difficile, ma che pensiamo sia la migliore per l'azienda a lungo termine". Jassy ha parlato di "incertezza che esiste nel prossimo futuro". Non solo Amazon Mark Zuckerberg L’incertezza sul futuro, però, non aleggia solamente sulla creatura di Bezos. Twitter ha perso circa la metà dei suoi dipendenti dopo essere stata acquistata da Elon Musk. La scorsa settimana invece era stata Meta – la holding di Facebook, Instagram e Whatsapp – ad annunciare 10mila nuovi licenziamenti che si aggiungono agli 11mila decisi a novembre. Nemmeno l’impero di Google uscirà indenne da pesanti round di licenziamenti. A gennaio, la società madre, Alphabet, aveva annunciato un licenziamento di massa pari a 12mila lavoratori, il 6% di quelli impiegati a livello globale. Sempre a gennaio, alla fila si era aggiunta anche Microsoft, che aveva annunciato il licenziamento di 10mila dipendenti entro la fine del terzo trimestre. Numeri che se sommati potrebbero dare vita ad una vera e propria città di disoccupati. Perché le big-tech...