Altro trimestre record L’utile raddoppia

Piaggio ha archiviato "un nuovo trimestre record con i migliori risultati di sempre, il sesto consecutivo in crescita". Così il presidente e ad Roberto Colaninno (in foto). Il fatturato, in aumento del 20%, ha superato i 500 milioni di euro (546,8 milioni); Ebitda a 81 milioni, utile a 24,1 milioni.