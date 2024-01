Acquisito da Galapagos il business di Jyseleca

Alfasigma, il gruppo farmaceutico bolognese guidato dal ceo Francesco Balestrieri (foto), ha firmato un accordo con il gruppo biotech belga Galapagos per l’acquisizione del business Jyseleca (il nome con cui viene commercializzato il Filgotinib, un farmaco per il trattamento di adulti affetti da artrite reumatoide) per 170 milioni di euro.