Acqua Sant'Anna fa shopping in Francia e si prende il marchio Eau Neuve

Milano, 30 settembre 2024 – Acqua Sant'Anna fa shopping oltralpe. L'azienda cuneese, leader nazionale del mercato acque minerali, ha acquisito la francese La Compagnie des Pyrénées titolare del marchio Eau Neuve. Un'operazione da 50 milioni di euro, secondo quanto dichiarato dal presidente e ceo del gruppo Alberto Bertone, che al Corriere della sera spiega che questo "è solo l'inizio di diverse operazioni allo studio".

In una nota, Acqua Sant'Anna fa sapere che si impegna a mantenere l'identità e il know-how di Eau Neuve, garantendo continuità per i dipendenti e per la comunità locale, al fine di preservare i valori che rendono Eau Neuve un marchio in continua e costante crescita sul mercato francese. L'ingresso nel capitale sociale della Compagnie des Pyrénées avverrà "all'insegna della continuità e dell'integrazione", con Sebatien Crussol, fondatore della società, che rimarrà socio, assumendo il ruolo di direttore generale e membro del consiglio di amministrazione.

"L'acquisizione, la prima all'estero per il gruppo piemontese, permetterà di soddisfare una domanda crescente di prodotti sostenibili e di qualità, rafforzando la presenza in un mercato dinamico e di grande potenziale come quello francese, rappresentando al contempo un importante passo verso l'internazionalizzazione dei propri marchi e prodotti caratterizzati da acque di alta qualità a bassa mineralizzazione, con l'obiettivo comune di favorirne l'esportazione destinata sia al canale della grande distribuzione che in quello horeca".

"La Compagnie des Pyrénées è estremamente orgogliosa di entrare a far parte del gruppo Sant'Anna, il cui stimolante successo è un esempio per la nostra piccola azienda con grandi aspirazioni – ha dichiarato, a sua volta, Crussol –. Tutti i dipendenti della Compagnie sono felici di lavorare per uno sviluppo comune, basato sulla condivisione, sull'innovazione e sul profondo rispetto per l'ambiente".

Acqua Sant'Anna Spa, azienda 100% italiana nata in Valle Stura nel 1996, è marca leader del mercato acque minerali con una quota del 13,4% a valore e un fatturato di 320 milioni di euro.