Acea, profitti in crescita del 22%. Investimenti record per 7,6 miliardi

"Puntiamo a crescere nei settori acqua, elettricità e ambiente nei prossimi anni per dare valore ai nostri azionisti puntando sull’efficienza operativa, sull’ottimale allocazione del capitale, la migliore gestione del circolante e a valorizzare le persone". Fabrizio Palermo, ad di Acea, sintetizza così le prorità del nuovo piano industriale. "Green Diligent Growth", questo il nome del documento strategico, prevede "una significativa crescita e focalizzazione su tre business regolati per rendere le nostre infrastrutture – dice ancora l’ad – sempre più sostenibili e resilienti, con 7,6 miliardi di euro di investimenti a supporto dello sviluppo del Paese".

In particolare, Acea punta a consolidare la posizione di leadership infrastrutturale nei settori regolati dove opera già, "in un contesto in forte evoluzione che offre importanti opportunità di investimento: nell’acqua, per l’ammodernamento dell’infrastruttura; nell’elettrico, per la resilienza delle reti; nell’ambiente, per l’economia circolare". La ripartizione degli investimenti rispecchia quest’ordine di prorità: all’idrico sono destinati 4 miliardi, all’elettrico due e 500 milioni all’ambiente. Senza alcuna mira ad aprirsi ad altri settori: "Far bene ciò che sappiamo fare è un grande risultato", osserva Palermo. "Sull’acqua il tema è la qualità della risorsa e su questo stiamo iniziando a investire". Proprio l’acqua "è volano di sviluppo per il Paese e punto focale della strategia di Acea, primo operatore in Italia nel settore e secondo in Europa" con 20 milioni di utenti gestiti.

Acea sta "valutando l’opportunità di crescita in Europa, Africa, Middle East". E con il Piano Mattei "guardiamo a opportunità anche oltre confine, in modo diligente, valutando il ritorno del capitale, con interesse all’acqua e al waste". Nel bilancio 2023 un utile record (+22%); dividendo stimato in crescita del 4% annuo per un totale di oltre un miliardo di euro.