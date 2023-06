Qn Energia – La transizione possibile (e necessaria): una sfida per il cambiamento

Sandro Neri, responsabile di QN Economia, affronta i temi legati alle azioni concrete da mettere in atto tempestivamente per garantire al pianeta un futuro green, partendo proprio dagli edifici, pubblici e privati, che sono una delle fonti più determinanti del consumo energetico: Claudio Levorato, Presidente Rekeep illustra come sia possibile ridurre i consumi degli edifici con interventi mirati e buone pratiche; Marco Mari, Presidente Green Building Council Italia spiega come quali azioni mette in pratica per consentire a tutti di vivere in un ambiente che rispetti le esigenze dell’uomo e dell’ambiente; Franco D’Amore, Vicepresidente Vicario di I-Com presenta i dati delle ultime ricerche sullo sviluppo delle energie più innovative.

