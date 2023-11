La sostenibilità, volano di crescita per le aziende del settore agroalimentare

Lunedì 4 dicembre partecipa all’evento di QN Distretti dedicato al settore agroalimentare, al Padova Congress (Fiera di Padova).

MIRABILIA 2023 | FUTURO SOSTENIBILE: ESPERIENZE GLOBALI, AZIONI LOCALI mira ad aprire un dibattito sui temi dell’experience design e urban policy fornendo delle risposte concrete in merito alla progettazione di un futuro sostenibile, partendo dai luoghi. Come parte del sistema agroalimentare, l’agricoltura è un settore strategico dell’economia e non solo: oltre a essere essenziale per la produzione alimentare, infatti, ha il delicato compito di contribuire a preservare suolo e biodiversità.

La sostenibilità rappresenta un elemento cruciale nell’evoluzione del settore agroalimentare, perché l’agrifood possa svilupparsi, crescere e aumentare la propria competitività favorire lo sviluppo, la crescita e la competitività delle imprese.

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per l’agricoltura prevede misure che riguardano l’economia circolare e l’agricoltura sostenibile, i contratti di filiera e distretto, la tutela del territorio e dell’acqua. In pratica sarà possibile beneficiare di incentivi, ad esempio, per lo sviluppo della logistica, la digitalizzazione aziendale e l’innovazione delle macchine agricole (agricoltura 4.0), l’installazione di pannelli fotovoltaici, il miglioramento della filiera agroalimentare, l’efficientamento dei sistemi irrigui.

Scopri tutto il programma e come partecipare a questo link