LA RIVOLUZIONE PARTE DA DENTRO. LA NUOVA FRONTIERA DEI PROBIOTICI PER LA CURA DELLA PELLE E DEI CAPELLI

Una nuova routine di bellezza per ricominciare all’insegna del benessere e delle buone abitudini, partendo dai consigli di esperti che illustreranno i benefici derivati dall’assunzione dei probiotici.

I probiotici, infatti, sono tra i più preziosi alleati della salute e ci aiutano a difendere l’organismo dalle malattie da raffreddamento, ma anche ad alleviare i sintomi legati alla sindrome del colon irritabile, a prevenire le infezioni vaginali e le allergie e a proteggere dal tumore dell’intestino. L’intestino rappresenta gran parte del nostro sistema immunitario e se il microbiota, ovvero i microrganismi presenti nell’intestino, è ricco di batteri buoni ha una reazione migliore nei confronti di germi e virus influenzali e parainfluenzali. Assumere probiotici in vista della stagione più fredda, è quindi la strategia più semplice per mantenere efficienti le funzioni del microbiota intestinale e proteggere l’organismo dalle malattie tipiche dell’inverno.

E sempre i probiotici sono tra gli alleati più preziosi della bellezza: questo incontro sarà l’occasione per presentare una linea di prodotti innovativi, brevettati con la tecnologia di microincapsulazione, studiati per riequilibrare l’ecosistema batterico della pelle e del cuoio capelluto, fondamentale per il mantenimento di una cute sana e forte.

