Zanardi, permessi e sicurezza: ecco i dubbi sulla corsa

Siena, 21 giugno 2020 - Il camion contro il quale si è schiantata l’handbike di Alex Zanardi, la forma che ha preso il destino dietro quella curva sulla strada provinciale di Pienza, è stato sequestrato dagli inquirenti ed è in un garage a Siena a disposizione di accertamenti tecnici. Nel fascicolo aperto dal sostituto procuratore Serena Menicucci per l’ipotesi di reato ’lesioni personali gravissime’ per incidente stradale, ex articolo 590 del codice penale, c’è iscritto un solo indagato: il camionista di 44 anni che era alla guida, residente in provincia di Siena, a Castelnuovo Berardenga. Dalle 5 dell’altra sera è sotto choc, provato, rivive come un loop quel momento in cui ha visto quella strana bicicletta piombare contro il suo camion.

"Il mio assistito – spiega l’avvocato Massimiliano Arcioni, legale del camionista – è molto provato e visto che si tratta di un personaggio così straordinario, psicologicamente ha risentito ancora di più dell’incidente. Lo rivive come un flash, un attimo cruciale. Il camion che viaggia lento su un tratto di lieve salita e con diversi tornanti, velocità ridotta, poi quella curva e vede quella handbike che sbanda, si capovolge. Lui sterza, vuole evitare l’impatto. E così la handbike, invece di sbattere nella parte frontale del camion, urta nel fianco e Zanardi sbatte violentemente la testa. Dopo l’incidente il mio assistito ha rilasciato dichiarazioni spontanee al sostituto procuratore. Poi è stato portato in stato di choc al pronto soccorso".

Uno degli aspetti cruciali dell’indagine è che il camionista è risultato negativo agli esami tossicologici e all’alcoltest. L’avvocato Arcioni conferma la negatività e alza le spalle quando si parla dei prossimi interrogatori. "L’avviso di garanzia è un atto dovuto che tutela anche il mio assistito – è la tesi –. Sulla dinamica dell’incidente sono state acquisite altre testimonianze e penso che la procura voglia compiere accertamenti sul camion". C’è anche un video amatoriale che riprende una parte dell’accaduto, acquisito dai carabinieri. Mentre l’autista è a casa sua, ancora provato, nel comando provinciale dei carabinieri di Siena il pm Serena Menicucci interroga i promotori di ‘Obiettivo tricolore’, la staffetta paralimpica a tappe, per capire in che condizioni di sicurezza sia stato organizzato il percorso e se sia corretto che la pedalata si svolgesse a strade aperte e col traffico in movimento.

"Non è una corsa ciclistica, non è la stessa cosa" ha ripetuto il ct della nazionale paralimplica Mario Valentini, anche lui ascoltato dai carabinieri. Era stato il primo a rivelare i dettagli della dinamica dell’incidente, ieri ha confermato che non erano previste né strade chiuse, né staffette di accompagnamento. Il sindaco di Pienza, Manolo Garosi, ha rivelato di "non aver ricevuto nessuna comunicazione sul passaggio della staffetta, solo che il saluto della carovana in piazza Pio II era stato annullato. I vigili di Pienza erano al seguito dei ciclisti". Resta l’amara sensazione che, anche se ci fossero stati controlli e divieti, il destino avrebbe trovato la sua strada per interrompere ancora la corsa di Alex Zanardi.