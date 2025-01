World Pizza Day: sette turisti su dieci vengono in Italia anche per la pizza

Roma, 17 gennaio 2025 – Nel giorno dedicato alla pizza, il World Pizza Day, un’ indagine condotta dalla CNA rileva che sette turisti stranieri su dieci inseriscono il piatto tra le loro icone gastronomiche italiane. Di conseguenza la pizza diventa uno tra i motivi che spingono i turisti a venire nel nostro Paese, considerato il ruolo sempre più significativo che il mangiare&bere ha assunto in ogni tipologia di viaggio.

Turismo e mangiar bene

L’accoppiata pizza-turismo ormai non è più un fenomeno di nicchia e neanche un modo per risparmiare a tavola ma un’autentica esperienza turistica. Lo dimostra il proliferare di corsi brevi, anche per amatori, che sempre più si affiancano ai corsi professionali ai quali si iscrivono aspiranti pizzaioli di tutto il mondo. Ma non solo: il successo della pizza permette il recupero, il rilancio e l’uso di molti prodotti alimentari di qualità quali eccellenze del Made in Italy.

“L’individuazione del ruolo di ‘magnate della pizza’ rappresenta inoltre il riconoscimento di un’attività artigiana principe perché la vera pizza si fa – come scriveva il giornalista Gaetano Afeltra – con maestria e abilità, nella semplicità”. “E con le mani –. come ha riconosciuto l’Unesco, al culmine di una battaglia sostenuta concretamente anche – Dalla nostra Confederazione, di quei maestri pizzaioli che si tramandano quest’arte, Patrimonio immateriale dell’umanità”.

La pizza più amata dagli italiani e dagli stranieri

Secondo classifiche pubblicate da media italiani e stranieri, la pizza più amata e, di conseguenza, più mangiata dal popolo mondiale, è la ‘regina’, ovvero la pizza margherita. Un alimento tipico e semplice che viene riprodotto in tutte le case prendendo spunto dalla originale pizza margherita napoletana: con pomodoro, mozzarella, basilico fresco, sale e olio è lei la più popolare assieme alla variante ‘marinara’.