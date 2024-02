William racconta il ricovero di Kate:: "Infermiere bravissime"

Il principe William, tornato agli impegni ufficiali, ha rivelato nuovi dettagli sul recupero della moglie Kate Middleton, dopo l’intervento chirurgico addominale del mese scorso. Durante una cerimonia al Castello di Windsor, Il Principe di Galles, ha ringraziato due infermiere filippine che si sono prese cura di Kate, definendole "fantastiche e gentili". Harry ha incassato invece la seconda vittoria nella sua crociata contro la stampa scandalistica britannica.

Il secondogenito di re Carlo III ha chiuso la battaglia legale col Mirror Group Newspapers, mettendo a segno il secondo successo contro il gruppo. Il suo legale ha annunciato il pagamento di una "somma sostanziosa" da parte di Mgn, in base stavolta a un accordo extragiudiziale, per tutti gli articoli ritenuti lesivi al centro della causa. Il gruppo editoriale coprirà per intero le spese legali sostenute da Harry, a partire da un primo esborso di 400 mila sterline, ma altri soldi arriveranno al principe una volta che il conto finale sarà calcolato.