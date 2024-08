Virus Oropouche, in Italia ci sono rischi? Il ‘moscerino’ vettore e le risposte dell’esperto

Teramo, 24 agosto 2024 – Virus Oropouche, in Italia esistono rischi? Abbiamo rivolto 3 domande ad Alessio Lo Russo, veterinario dell’Istituto Zooprofilattico di Teramo, specializzato in virologia.

Chiarisce l’esperto: “In Italia non esiste il vettore principale del virus Oropouche, il Culicoides paraensis”, un piccolo dittero ematofago simile a un moscerino. “Abbiamo invece il Culicoides Imicola, competente per la Blue tongue o lingua blu, che colpisce gli ovini”.

Virus Oropouche, superati gli 8mila casi nella Americhe (Oms)

Finora abbiamo avuto casi di virus Oropouche di importazione. Ma il vettore potrebbe arrivare, come è successo per la zanzara tigre, importata sulle navi con gli pneumatici usati? “In teoria sì ma in questo momento mi sento di escluderlo – risponde Lo Russo -. E comunque noi facciamo sorveglianza capillare, siamo centro di referenza nazionale per le malattie esotiche degli animali domestici, ogni mese analizziamo le catture degli insetti su tutto il territorio. La situazione è sotto controllo, la verifica entomologica sulle trappole è continua, gli Istituti zooprofilattici costituiscono una rete e gestiscono la sorveglianza”.

Tra i fattori che sicuramente aiutano la proliferazione del virus Orov “c’è il cambiamento climatico – sottolinea l’esperto -. Oggi abbiamo condizioni favorevoli alla diffusione del vettore, il clima ideale per questo Culicoides è un ambiente paludoso, sono le foreste, il serbatoio del virus sono gli uccelli”.

Nessun rischio, chiarisce Lo Russo, per chi arriva in Italia con il virus. "Senza vettore, la trasmissione non è possibile – ribadisce l'esperto dello Zooprofilattico -. Questo, è bene ribadirlo, secondo le conoscenze attuali".