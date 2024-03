Video su OnlyFans: "Spendo una follia"

Giulia Ottorini, modella e content creator di 22 anni, raggiunge la fama dopo aver vinto un contest di twerk organizzato dalla collega Fishball, e la rafforza avviando una relazione col trapper Mambolosco. Dopo il successo su TikTok (2,2 milioni di seguaci) apre un profilo su OnlyFans, piattaforma per la condivisione di contenuti (prevalentemente per adulti) a pagamento, riservati agli abbonati. In un video con tanto di conto in banca a favore di telecamera rendiconta le spese nei primi giorni di marzo: "Facendo i conti, siamo arrivati a più di 23mila (ai quali vanno aggiunti i contanti, circa 9.800). Sto cercando di non piangere".