Victoria compie 50 anni. Reunion delle Spice Girls

Le Spice Girls si riuniscono per i 50 anni di Victoria e David Beckahm le riprende mentre si esibiscono in una delle loro hit più famose ’Stop’. La Posh Spice ha festeggiato il compleanno con un party super esclusivo (da 250mila sterline) e ha chiamato a rapporto Geri Halliwell, Emma Bunton, Mel B e Mel C. per una vera e propria reunion. Tra i 100 invitati anche Tom Cruise, Salma Hayek col marito Francois-Henri Pinault, Rosie Huntington-Whiteley, Eva Longoria e Gordon Ramsay.