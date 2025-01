Piemonte, valanga sopra Trasquera: tre morti

Torino, 12 gennaio 2025 – Sono cinque le persone coinvolte nella valanga di Trasquera, nel Verbano-Cusio-Ossola, in alta valle Divedro. Tre di loro, secondo quanto riferito dai soccorritori, sono morte. Le altre due verranno elitrasportate in ospedale. L'allarme è stato lanciato da uno scialpinista che ha visto la valanga colpire tre persone: non è ancora chiaro se si tratti di scialpinisti o di ciaspolatori. Sul posto stanno intervenendo l'elisoccorso del 118, proveniente da Borgosesia, e quello della guardia di finanza.

La valanga si è staccata lungo il crinale est di Punta Valgrande, cima di 2.850 metri. L'area è al confine con la Svizzera. Nell'area delle Alpi Lepontine Nord, secondo il bollettino dell'Arpa, sopra ai 2.100 metri di quota il rischio valanghe era di livello 3, cioè 'marcato'.

Bollettino valanghe Aineva: arancione livello marcato

Sull'Adamello non hanno dato ancora esito le ricerche dell'alpinista disperso. Questa mattina oltre 50 soccorritori sono stati elitrasportati in quota, nell'area primaria delle ricerche che rimane la zona dove mercoledì è stato rinvenuto il corpo senza vita di Samuel Harris e dove ieri sono stati trovati alcuni oggetti appartenenti a Ziriat, ovvero alla base della parete sud del Carè Alto nei pressi della Bocca di Conca, a una quota di circa 2.400 metri. Oggi, le squadre sono impegnate a scavare nella neve con le pale, ampliando il raggio di azione rispetto a quanto fatto ieri. Sul posto anche un'unità cinofila del Soccorso Alpino.