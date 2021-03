Roma, 29 marzo 2021 - Nel tour per la campagna vaccinale anti Covid in Italia, il commissario per l'emergenza Francesco Paolo Figliuolo e il capo della Protezione civile Fabrizio Curcio sono oggi a Genova (mentre mercoledì faranno tappa in Lombardia). Lo spirito è fare di tutto per sconfiggere il dannato virus. "Siamo in guerra - ha detto Curcio - e servono norme da guerra".

Sulle differenze tra regioni (qui il report del governo), Curcio sottolinea: "Non ci interessa fare classifiche. A noi interessa che ci si vaccini", mentre Figliuolo conferma l'arrivo in Italia di quasi 3 milioni di dosi di vaccini. Questo pomeriggio, sempre sul tema, ci sarà l'incontro del premier Draghi con le Regioni, e il presidente della Conferenza delle Regioni Stefano Bonaccini assicura: con il Governo "non c'è alcuno strappo".

Curcio: siamo in guerra

"Noi siamo in guerra. Servono norme da guerra. E mi pare che qui lo si stia facendo, a cominciare dall'impiego delle farmacie che vedrà in Liguria uno dei punti di prima attivazione, così come la norma che sblocca l'operatività degli infermieri e tante altre cose fatte e recepite per favorire sia la parte tecnica che politica - ha detto Curcio - Fateci vedere cosa sapete fare, così che noi possiamo trasferirlo a livello nazionale come best practice da mettere in atto tutti insieme". E ancora: "I famosi 500 mila vaccini al giorno, che è il nostro obiettivo nazionale, li possiamo raggiungere se ognuno farà il proprio pezzettino regionale e locale"

Curcio e Figliuolo in Lombardia

Mercoledì prossimo, 31 marzo, il generale Francesco Paolo Figliuolo e il capo della Protezione civile Fabrizio Curcio saranno in Lombardia, ha annunciato il commissario lombardo Guido Bertolaso: "Verranno a vedere che cosa stiamo facendo, verranno a vedere i nostri programmi, faremo il punto sulla situazione e non nasconderemo loro i problemi che abbiamo avuto e stiamo affrontando e risolvendo".

Figliuolo: l'Italia ce la farà

"Come italiani siamo spesso tacciati come quelli che tagliano i nastri. Ma oggi non siamo venuti a fare passerella: abbiamo visto inoculare vaccini e questo è ciò che dobbiamo fare", ha detto il commissario Figliuolo all'inaugurazione del mxi hub vaccinale della Fiera di Genova. "L'apertura di questo centro da 50 linee vaccinali, che si aggiunge ai 2000 punti vaccinali che abbiamo, dimostra - ha sottolineato - qual è la strategia della campagna: la capillarizzazione da una parte, e la Liguria lo aveva fatto nei paesi più inaccessibili, insieme all'apertura dei grandi hub nelle aree metropolitane". "Questo hub a pieno regime - ha ricordato il commissario - può fare 5 mila vaccinazioni. Per la Liguria, è prevista una media di 13 mila e 200 vaccini al giorno: i 5 mila di questo hub mi danno la certezza di dire al premier che con la Liguria ci siamo".

Il tono è molto ottimista: "Sono convinto che l'Italia ce la faccia - ha detto Figliuolo - Al sindaco di Genova ho detto che è stato un coraggioso: lui ha detto voglio vedere la Liguria prima regione ad essere vaccinata. Questo è un auspicio ma sono sicuro che sarà una realtà".