Udienza show di Trump: "L’America alla sbarra"

Donald Trump è arrivato a Manhattan per il primo processo a un ex presidente nella storia degli Usa. Trentaquattro capi di imputazione e almeno due mesi di udienze, il procedimento per i pagamenti alla porno star Stormy Daniels è l’unico dei 4 a suo carico che arriverà a sentenza prima delle elezioni di novembre. "Lotto per la libertà di 325 milioni di americani. Questo processo è un attacco all’America", ha attaccato Trump poco prima di entrare in aula. "Io, vittima di una persecuzione politica".