Turista italiano 24enne annega in un canale Giallo ad Amsterdam

Un turista 24enne della provincia di Parma è annegato in un canale ad Amsterdam. Gabriele Gallani (foto), originario di Neviano (Lecce) e capitano del Team Traversetolo, squadra di calcio locale che milita in Promozione, si trovava in vacanza con un gruppo di amici. Venerdì sera, poche ore prima del volo di rientro in Italia, è caduto in un canale nei pressi di piazza Dam per motivi ancora da chiarire. La polizia di Amsterdam ha diffuso un appello per cercare eventuali testimoni.

Di fronte a una simile tragedia la partita della salvezza del Team Traversetolo, in programma per oggi contro la polisportiva Il Cervo (Collecchio, Parma), è stata inevitabilmente rinviata. "Difficile trovare le parole per quanto accaduto, forse quelle giuste sono ’Ciao’ e ’Grazie’ ma non lo sappiamo – è il pensiero condiviso sui social dai suoi compagni di squadra –. Sei arrivato che eri un ragazzino e sei diventato una nostra colonna, l’unica cosa che possiamo fare in questo momento è tenere il tuo ricordo vivo dentro di noi. Inutile al momento aggiungere altro. Ciao Gallo".