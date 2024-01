Trovato morto in casa. Fermato il coinquilino

C’è un fermo per il delitto di Andrea Beluzzi, 54enne trovato morto in casa a San Giovanni in Persiceto nel Bolognese, colpito da diverse coltellate al petto. Si tratta del suo coinquilino di 48 anni, che aveva chiamato il 118. L’uomo, indagato per omicidio volontario, si trova in carcere a Bologna a disposizione dell’autorità giudiziaria.