Treviso, sparisce nel nulla con la figlia di tre anni

Miane (Treviso), 15 settembre 2024 – Ore d’ansia nel Trevigiano, dove una 45enne di Miane è da venerdì sera assente da casa assieme alla figlia di tre anni. Nell’abitazione gli inquirenti hanno trovato una lettera di addio, lunga cinque pagine, che tradisce intenti suicidiari della donna.

La segnalazione della scomparsa è stata fatta dal compagno dal quale la donna si stava separando . A sparire nel nulla è Susanna Recchia che si è allontanata a bordo di una Volkswagen Tiguan di colore bianco. La vettura è stata ritrovata in un parcheggio al confine dell’abitato a pochi decine di metri dall’imbocco di un ponte. Nel mezzo non sono state rinvenute tracce significative.

La 45enne, che sta vivendo un disagio psicologico, ha lasciato a casa il cellulare ed il portafoglio con i documenti. Le ricerche, dopo il ritrovamento della vettura, si stanno concentrando nell’area attorno al ponte, ma verifiche sono in corso anche coi sistemi di videosorveglianza pubblici e privati per capire gli spostamenti di mamma e figlia. In azione anche un elicottero.

Il compagno della Recchia si è rivolto agli agenti del commissariato di polizia di Conegliano. Agli investigatori ha spiegato che sarebbe andato a prendere la bimba nell’abitazione di Miane dove però non ha trovato traccia né della piccola, né della 45enne. Al momento le forze dell’ordine mantengono aperte ogni ipotesi.

La donna è alta circa 1 metro e 65 centimetri, è di corporatura normale, ha capelli ricci castani, occhi castani e due tatuaggi sulla spalla destra.