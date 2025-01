Treni, l’ombra del sabotaggio. Fs: “Incidenti anomali in circostanze sospette, presentato esposto”

Roma, 15 gennaio 2025 - L'ombra del sabotaggio sui recenti problemi alla rete ferroviaria. Incidenti definiti 'anomali' dalle stesse Ferrovie dello Stato che hanno quindi deciso di rivolgersi alle autorità. "Il Gruppo Fs, alla luce dell'ennesimo incidente anomalo sulla rete e di un elenco di circostanze altamente sospette, ha preparato un esposto denuncia molto dettagliato che ha depositato ora presso le autorità competenti". Secondo Fs qualcosa non torna negli "orari in cui si sono verificati alcuni problemi (non può essere un caso che si tratti di quelli più complicati per la circolazione ferroviaria, con ricadute pesanti su tutta la rete), il tipo di guasti e la loro frequenza stanno destando più di qualche interrogativo".

Disagi alla Stazione Termini di Roma

Ieri i problemi alla circolazione dei treni avevano interessato la Calabria, e ancora una volta Termini a Roma. Un'altra giornata nera per i treni su cui Fs vuole vederci chiaro. Al sud era stato il maltempo, mentre a Roma un guasto elettrico alla stazione Termini, criticità che si vanno a sommare ai disservizi che da settimane stanno martoriando la rete dei treni, in particolare l'Alta Velocità e per cui il ministro Matteo Salvini viene duramente criticato.

Problemi che non sono mancati anche oggi con un rallentamento sul nodo di Verona dalle 9.40 "per un guasto alla linea a Verona Porta Nuova. Richiesto l'intervento dei tecnici per consentire la regolare ripresa della circolazione. I treni Alta Velocità e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 45 minuti", fa sapere Infomobilità di Fs.

E ancora rallentamenti, poi rientrati, sulla linea Av Roma-Firenze. L'intervento dei tecnici ha sbloccato la situazione: "I treni Alta Velocità sono stati instradati sulla linea convenzionale e hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 60 minuti. Treni Alta Velocità direttamente coinvolti con un maggior tempo di percorrenza superiore a 60 minuti: “FR 9608 Salerno (5:16) - Milano Centrale (10:00)" e “FR 8502 Roma Termini (6:45) - Bolzano (11:56)". Resta rallentata la circolazione sulla linea convenzionale Roma - Firenze tra Laterina e Montevarchi per un inconveniente tecnico alla linea elettrica. Dall'ultimo aggiornamento di Infomobilità di Trenitalia si apprende che il transito viene regolato tramite l'utilizzo di un unico binario. I treni Intercity, Euronight e Regionali avranno un ritardo fino a 10 minuti. Inoltre i treni Regionali possono subire limitazioni di percorso.

La circolazione ancora sospesa tra Pomezia e Campoleone, lungo la linea Roma-Napoli via Formia e Roma-Nettuno per un inconveniente tecnico. I treni Intercity direttamente coinvolti dai disagi sono l'IC 501 Sestri Levante (4:53) - Napoli Centrale (13:25), l'IC 550 Reggio Calabria Centrale (6:12) - Roma Termini (13:06), l'IC 552 Reggio Calabria Centrale (7:56) - Roma Termini (15:34), l'IC 727 Roma Termini (11:26) - Siracusa (22:38), l'IC 553 Roma Termini (12:26) - Reggio Calabria Centrale (20:20), l'IC 555 Roma Termini (14:26) - Reggio Calabria Centrale (22:22).