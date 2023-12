Travolto da una valanga. Scialpinista perde la vita

Uno scialpinista lecchese di 42 anni morto, un altro coetaneo della vittima anch’egli italiano ricoverato in ospedale in gravissime condizioni e un terzo componente della comitiva di amici più giovane uscito completamente illeso. È il tragico bilancio di una valanga che si è staccata in alta montagna, dal Piz Grevasalvas, in Svizzera, nel Cantone dei Grigioni, non lontano dalla zona di Tirano, al confine con le vette della Valtellina.