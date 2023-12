Trapper e baby gang, maxi blitz in 14 province: ecco dove. Quaranta arresti, sequestri di armi e droga

Roma, 15 dicembre 2023 – Maxi blitz nel mondo dei trapper, controlli e sequestri in 14 province italiane, da Milano a Catania. Quaranta arresti, tra cui una decina di minorenni, e 70 le persone denunciate. È la più vasta operazione degli ultimi tempi quella che da questa mattina è in corso a livello nazionale, dove 500 poliziotti stanno passando al setaccio gli ambienti delle gang giovanili.

Nel mirino anche lo ‘street bullying’, gli atteggiamenti violenti che scatenano il panico sulle strade urbane. Controlli e perquisizioni nei quartieri delle gang: sequestrati computer e supporti informatici, pistole, coltelli e tirapugni. Ma anche centinaia di dosi droga – vendute anche fuori dalle scuole – e 10mila in contanti ‘guadagnati’ con lo spaccio.

Controlli su baby gang e trapper

Il blitz: ecco dove

Le squadre mobili, coordinate dal servizio centrale operativo Sisco, stanno passando al setaccio 14 province: Arezzo, Bari, Catania, Genova, Milano, Modena, Napoli, Palermo, Padova, Pescara, Reggio-Emilia, Rovigo, Salerno e Verona. Gli agenti si stanno concentrando nei luoghi dove sono stati registrati episodi di bullismo e reati commessi da gruppi criminali giovanili, spesso riconducibili al mondo dei trapper.

Prima di entrare in azione, ci sono state lunghe indagini per preparare il terreno al blitz di questa mattina.

Arresti e denunce

A supporto degli uffici investigativi, hanno operato 135 equipaggi dei reparti per la prevenzione del crimine e alcune unità cinofile per lo svolgimento delle attività antidroga. Una quarantina di persone, di cui circa almeno dieci minorenni, sono state tratte in arresto e ne sono state denunciate circa 70, di cui 23 minori.

Armi e droga

Sono state sequestrate pistole, armi da taglio e tirapugni, nonché centinaia di dosi di droga, alcune delle quali nelle vicinanze di un istituto scolastico, e diverse somme di denaro per un totale di circa 10mila euro, in buona parte provenienti dallo spaccio. Gli interventi hanno riguardato soprattutto aree di aggregazione giovanile e in contesti contigui al mondo dei trapper.

Se vuoi iscriverti al canale WhatsApp di Qn clicca qui