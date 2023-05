Trapianto del cuore domino: riceve un cuore nuovo e dona il suo

Torino, 25 maggio 2023 - Si chiama "trapianto del cuore domino" l'eccezionale operazione chirurgica Molinette di Torino. L'intervento permette di impiantare un cuore nuovo in un paziente, e di impiantare il suo in un altro. La Città della Salute ha sottolineato che in Italia non si praticava da quasi trent'anni, ma resta una strategia 'semplice' per risolvere un problema complesso.

L'intervento di trapianto ha riguardato un siciliano di 43 anni affetto da una grave patologia polmonare. Quindi è stato sottoposto a un trapianto associato di cuore e dei due polmoni, e il suo cuore espiantato, invece di essere scartato, è stato utilizzato per un trapianto su una donna di 51 anni affetta da grave malattia cardiaca terminale.