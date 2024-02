Tour Eiffel di 7 metri con fiammiferi (sbagliati). E il record sfuma Il sogno di un francese di costruire una Tour Eiffel con i fiammiferi è svanito a causa di un errore nel tipo di fiammiferi utilizzati. La giuria del Guinness dei primati ha bocciato l'impresa perché i fiammiferi non erano quelli disponibili in commercio. L'ingegnere in miniatura sta pensando di ricominciare con il materiale appropriato.