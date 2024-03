Torino, gamba amputata a un 23enne aggredito “a colpi di machete”: è caccia all’uomo

Torino, 20 marzo 2024 - Aggredito con un machete a Torino – ma la polizia parla di “una grossa arma da taglio” - ha perso la gamba sinistra, che gli è stata amputata. Il 23enne italiano ferito lunedì pomeriggio in via Panizza, nella zona Nord del quartiere Mirafiori, è sempre gravissimo.

Due interventi chirurgici

Ricoverato al Cto in Terapia intensiva, è stato sottoposto a due interventi chirurgici impegnativi. Quando è arrivato all’ospedale la gamba era semi-amputata e aveva perso molto sangue. In un primo momento si è cercato di salvarla, con un’operazione che ha provato a ri-vascolizzare l’arto. Ma ieri le condizioni del ragazzo, che è sempre intubato, si sono aggravate. Il 23enne è stato così riportato in sala operatoria per l’amputazione della gamba sinistra, sotto il ginocchio.

Clicca qui se vuoi iscriverti al canale WhatsApp di Qn

La dinamica dell’aggressione

Secondo una prima ricostruzione la vittima si trovava in via Panizza con la fidanzata quando è scattato l’agguato. I poliziotti della Squadra mobile sarebbero alla ricerca di due coetanei del 23enne. Le indagini avrebbero accertato che i ragazzi si conoscevano.

Il movente dell’aggressione

Ma che cosa ha scatenato la furia sul ragazzo? Secondo i primi accertamenti, all’origine della rissa poi diventata aggressione potrebbe esserci stata una ragazza. Intanto prosegue la caccia all’uomo.