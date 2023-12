Tesla ha richiamato due milioni di veicoli

Tesla richiama 2 milioni di auto negli Usa per l’Autopilot, il sistema di guida autonoma ritenuto non sufficientemente sicuro dalle autorità americane. Per il colosso delle auto elettriche è un duro colpo: si tratta del 4° richiamo in meno di 2 anni e del maggiore della sua storia riguardando quasi tutte i veicoli venduti negli States. "Alle auto richiamate offriremo un aggiornamento software che includerà ulteriori controlli per incoraggiare i guidatori con responsabilità", spiega Tesla.