Tentativo di furto nella villa di Berlusconi. Ladri in fuga a Roma

Tentato furto ieri pomeriggio nella villa Berlusconi in zona Appia a Roma. A dare l’allarme i vigilantes della residenza riferendo di aver visto dalle telecamere di sicurezza delle persone incappucciate all’interno del comprensorio. Sul posto la polizia. Secondo quanto si apprende, si è trattato di un tentato furto. I ladri, probabilmente, hanno fatto accesso attraverso una villa vicina. In due, forse tre, tutti con il volto coperto, sono stati notati dalla vigilanza privata mentre si aggiravano con fare sospetto. In occasione della seconda vittoria alle elezioni politiche dopo l’esordio nel 1994, Berlusconi comprò la villa per 3,7 milioni di euro nel 2001. Negli ultimi anni di vita dell’ex premier e Cavaliere è stata luogo di importanti vertici politici del centrodestra. Spesso, la stampa nazionale ha definito ’patti di Villa Grande (o Villa Zeffirelli)’ gli accordi sanciti nelle prestigiose stanze nascoste dai pini dell’Appia Antica. Lì dove Berlusconi ha accolto diversi esponenti dell’alleanza, come Giorgia Meloni e Matteo Salvini.