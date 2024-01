Tentano furto in chiesa. Fuggono per le campane

Sono saliti al primo piano del santuario di Nostra Signora della Guardia a Poggio di Sanremo usando l’impalcatura allestita per alcuni lavori di restauro. I ladri però non sapevano che accendendo l’interruttore generale anche le campane avrebbero cominciato a suonare a festa. Ai malviventi non è rimasto altro che darsi alla fuga.